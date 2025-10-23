Çin, Uluslararası Adalet Divanı'nın Tavsiye Kararını Destekliyor

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, uluslararası topluma Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye kararını, Filistin'deki insani krizin etkin şekilde hafifletilmesinde bir kılavuz olarak benimseme çağrısında bulundu.

Guo, perşembe günkü basın toplantısında uluslararası toplumun, Filistin meselesinin en kısa sürede kapsamlı, adil ve kalıcı şekilde çözüme kavuşturulması için aralıksız çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanı, çarşamba günü verdiği kararda İsrail'in Gazze'ye Birleşmiş Milletler ajansları tarafından sağlanan yardımlar da dahil olmak üzere insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmakla yükümlü olduğunu teyit etmişti.