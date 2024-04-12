Çin, Ulusal Süper Bilgisayar Ağını Açtı

TİANJİN, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Tianjin belediyesinde düzenlenen bir törenle ulusal süper bilgisayar ağının açılışını gerçekleştirdi.

Perşembe günü açılan platform, bilişim gücü arz ve talebi arasındaki dengesizliği gidermeyi ve dijital ekonominin gelişimine destek vermeyi amaçlıyor.

Çin Bilimler Akademisi'nde akademisyen ve platformun uzmanlar kurulu başkanı olan bilgisayar bilimci Qian Depei, platformun bilişim sahasında donanım, algoritmalar, uygulama ve sistemlerde işbirliğine dayanan inovasyonu ileriyi taşıma fırsatı olarak yapay zekayı kullanacağını söyledi.

Ağa katılan ve uygulama, veri ve bilişim modelleri sunan 200'ün üzerindeki hizmet sağlayıcısı, bilimsel bilişim, endüstriyel simülasyon ve yapay zeka modeli eğitme gibi en yeni dijital inovasyonları içeren 3.200'ün üzerinde ürünle katkıda bulunuyor.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ulusal süper bilgisayar ağının inşası Nisan 2023'te başlamıştı.