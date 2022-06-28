Çin Ulusal Sağlık Komisyonu: Yeni Mezun Sağlıkçılar Arasında Temel Seviyedeki Hizmetlerde Çalışmaya Yönelik İlgi Artıyor

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, gelişen çalışma ve yaşam koşullarıyla birlikte sağlık alanındaki yetenekli kişilerin temel seviyedeki sağlık hizmetlerine yönelik ilgisinin arttığını belirtti. Veriler, Çin'deki çoğu ilçe, kasaba ve köyün 2021 sonu itibariyle kendi sağlık hizmeti kurumuna sahip olduğunu gösterdi. Çalışma planı uyarınca, prensipte bu kurumların her birinde en az bir tıp doktoru bulunması gerekiyor. Tıp mezunlarının temel seviyede çalışmasını teşvik etmeye yönelik politikalar ile önlemler geliştirildiğini kaydeden Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin'in orta-batı kesimlerindeki kırsal bölgeler için hazırlanan eğitim programının son 10 senede 63.000'in üzerinde mezun verdiğini de paylaştı.

Xinhua / Güncel