Çin Ulusal Sağlık Komisyonu: Yeni Mezun Sağlıkçılar Arasında Temel Seviyedeki Hizmetlerde Çalışmaya Yönelik İlgi Artıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu: Yeni Mezun Sağlıkçılar Arasında Temel Seviyedeki Hizmetlerde Çalışmaya Yönelik İlgi Artıyor

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu: Yeni Mezun Sağlıkçılar Arasında Temel Seviyedeki Hizmetlerde Çalışmaya Yönelik İlgi Artıyor

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, gelişen çalışma ve yaşam koşullarıyla birlikte sağlık alanındaki yetenekli kişilerin temel seviyedeki sağlık hizmetlerine yönelik ilgisinin arttığını belirtti.

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, gelişen çalışma ve yaşam koşullarıyla birlikte sağlık alanındaki yetenekli kişilerin temel seviyedeki sağlık hizmetlerine yönelik ilgisinin arttığını belirtti. Veriler, Çin'deki çoğu ilçe, kasaba ve köyün 2021 sonu itibariyle kendi sağlık hizmeti kurumuna sahip olduğunu gösterdi. Çalışma planı uyarınca, prensipte bu kurumların her birinde en az bir tıp doktoru bulunması gerekiyor. Tıp mezunlarının temel seviyede çalışmasını teşvik etmeye yönelik politikalar ile önlemler geliştirildiğini kaydeden Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin'in orta-batı kesimlerindeki kırsal bölgeler için hazırlanan eğitim programının son 10 senede 63.000'in üzerinde mezun verdiğini de paylaştı.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title