Çin Ulusal Sağlık Komisyonu: Çin'de Kovid-19 Pandemisi Frenlenmeye Devam Ediyor - Haberler

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan Lei Zhenglong Cuma günü düzenlenen basın toplantısında, Çin'de son dönemdeki Kovid-19 vakalarındaki artışın gerilemeye devam ettiğini bildirdi. Komisyon, ülkedeki yeni günlük yerel kaynaklı vakaların 5 Mayıs'tan bu yana 5 binden az olduğunu ve Perşembe günü ise bu rakamın 2.300'ün altına düştüğünü belirtti. Lei, Shanghai'daki yeni vakalarda her gün sürekli düşüş yaşandığını, Jilin'de ise durumun kontrol altına aldığını ifade etti.

Virüsün yayılmasına yönelik önlemlerin Beijing'de etkisini gösterdiği belirten komisyon, 70'in üzerinde seyreden günlük yeni enfeksiyon sayısının Perşembe günü 47'ye düştüğünü bildirdi. Komisyon, hareketliliğe kısıtlama getirilmeyen bölgelerde virüsün yayılma riski konusunda ise uyardı. Komisyonun Cuma günü açıkladığı veriler, Çin ana karasında Perşembe günü 227'si Shanghai'da olmak üzere 312 yerel kaynaklı Kovid-19 vakası bildirildiğini gösterdi.

Xinhua / Güncel