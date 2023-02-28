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Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin 65 Milyar Yuan Yatırımlı Petrokimya Projesi Tam Üretime Geçti

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Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin 65 Milyar Yuan Yatırımlı Petrokimya Projesi Tam Üretime Geçti

GUANGZHOU, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in önde gelen petrol ve doğalgaz üreticisi Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne (CNPC) ait petrokimya projesi, bu hafta ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde tam faaliyete geçti.

GUANGZHOU, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in önde gelen petrol ve doğalgaz üreticisi Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne (CNPC) ait petrokimya projesi, bu hafta ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde tam faaliyete geçti.

Toplam yatırım tutarı 65,4 milyar yuan (yaklaşık 9,41 milyar ABD doları) olan proje, yılda 20 milyon ton ham petrol işlerken, 1,2 milyon ton etilen ürünü ve 2,6 milyon ton paraksilen üretiyor.

Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi stratejisini destekleyen önemli bir proje olan Guangdong petrokimya projesi, 20'den fazla petrol ürünü ve 200 çeşit kimyasal ürün de dahil olmak üzere her türlü petrokimya ürünü üretebilen bir arıtma ve kimyasal entegrasyonu.

Guangdong'daki ev aletleri ve elektronik aletler gibi sektörlerin dış kaynaklı kimyasal maddelere olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak olan proje, eyalette yaklaşık 560 milyar yuan değerinde orta ölçekli ve satışa dönük endüstriye destek olacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong 28 Şubat Güncel Haberler

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