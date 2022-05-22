Çin Ulusal Park ve Botanik Bahçesi Sistemlerinin İnşaatını Hızlandıracak - Haberler

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin, ulusal park ve botanik bahçe sistemlerinin yapımını hızlandırma çabaları kapsamında bu yıl bir dizi yeni ulusal park kuracak. Konuya dair haber, 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü için düzenlenen Cuma günkü tanıtım etkinliği sırasında duyuruldu. Çin, doğa koruma alanlarının desteklediği ve doğa parkları ile tamamlanan ve dayanak noktası ulusal parklar olan bir sisteme sahip. Sistem, karasal ekosistem türlerinin yüzde 90'ından fazlasını ve yabani flora ile fauna türlerinin yüzde 71'ini, ulusal koruma listesine alarak koruyor.

"Bununla birlikte, biyoçeşitlilikteki bozulma eğilimi henüz engellenemedi" diyen Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'ndan üst düzey yetkili Sun Jinlong, uluslararası topluma daha fazla çaba gösterme çağrısında bulundu. Sun, biyoçeşitlilik konusundaki politika sistemini geliştirme hızını artırma ve halktan daha fazla katılımcıyı koruma çabalarına katılmaya yönlendirme ihtiyacına da dikkat çekti.

Xinhua / Güncel