Çin, Ulusal Park Sistemini Genişletmeyi Planlıyor

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin'de ülkenin milli park sistemine ilişkin olarak Perşembe günü kamuoyuna açıklanan mekansal yerleşim planına göre, yaban hayatı türlerini ve yaşam alanlarını daha iyi korumak amacıyla ulusal parklar inşa etmek üzere 49 aday alan seçildi.

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin'de ülkenin milli park sistemine ilişkin olarak Perşembe günü kamuoyuna açıklanan mekansal yerleşim planına göre, yaban hayatı türlerini ve yaşam alanlarını daha iyi korumak amacıyla ulusal parklar inşa etmek üzere 49 aday alan seçildi.

Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi, Maliye Bakanlığı, Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Ekoloji ve Çevre Bakanlığı tarafından ortaklaşa yayınlanan plana göre, ulusal park haline getirilmiş beş parkın da aralarında yer aldığı 49 aday alan yaklaşık 1,1 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Bu alanların, ekolojik önemleri, eşsiz doğal manzaraları ve zengin biyolojik çeşitliliğe göre seçildiği belirtildi.

Plana göre, aday alanlar arasında 44 kara sahası, 3 deniz sahası ve 2 de kara-deniz sahası yer alıyor.

Plana göre, tüm 49 aday parkın inşa edilmesi durumunda, Çin, koruma altındaki alanlar açısından dünyanın en büyük ulusal park sistemine sahip olacak.

Planda, yaklaşık 770.000 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Qinghai-Tibet Platosu'nda, ulusal park adayı alanlarının toplam alanının yüzde 70'ini oluşturan 13 aday bölgenin bulunduğu belirtildi. Sarı Nehir Havzası 9, Yangtze Nehri Havzası'nda ise 11 aday alan yer alıyor.