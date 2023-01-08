Çin Ulusal Nükleer Şirketi, Enerji Üretiminde İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en büyük nükleer enerji operatörlerinden Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC), 2022'deki ticari operasyonlarından bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,17 oranında artışla yaklaşık 218,74 milyar kilovat-saat elektrik ürettiğini bildirdi.

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en büyük nükleer enerji operatörlerinden Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC), 2022'deki ticari operasyonlarından bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,17 oranında artışla yaklaşık 218,74 milyar kilovat-saat elektrik ürettiğini bildirdi.

CNNC, tüm nükleer güç ünitelerinin bileşiminin geçen yıl, 2021'e göre yüzde 7 artışla toplam 185,2 milyar kilovat-saat elektrik ürettiğini açıkladı.

Şirket ayrıca, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yeni kurulu enerji kapasitesinde büyük bir artış bildirdi ve bu tür kaynaklardan yeni enerji üretiminin 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 51,16 artışla yaklaşık 22,48 milyar kilovat-saate ulaştığını belirtti.

CNNC, bu yıl 228,5 milyar kilovat-saat elektrik üretmeyi hedeflediğini ve bunun 183,5 milyar kilovat-saatinin nükleer enerji olacağını duyurdu.