Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü İlk Çeyrekteki Ekonomi Verilerini Açıkladı
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BEİJİNG, 18 Nisan 2023 (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui (sağda), başkent Beijing'de Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin düzenlediği basın toplantısına katıldı, 18 Nisan, 2023. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)
BEİJİNG, 18 Nisan 2023 (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui (sağda), başkent Beijing'de Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin düzenlediği basın toplantısına katıldı, 18 Nisan, 2023. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel