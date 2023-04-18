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Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü İlk Çeyrekteki Ekonomi Verilerini Açıkladı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü İlk Çeyrekteki Ekonomi Verilerini Açıkladı

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BEİJİNG, 18 Nisan 2023 (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui (sağda), başkent Beijing'de Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin düzenlediği basın toplantısına katıldı, 18 Nisan, 2023. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

BEİJİNG, 18 Nisan 2023 (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui (sağda), başkent Beijing'de Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin düzenlediği basın toplantısına katıldı, 18 Nisan, 2023. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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