Çin Ulusal İstatistik Bürosu: Çin Ekonomisinin İstikrarlı Genişlemesi İvme Kazanıyor

Çin ekonomisi, 2023'e hızlı bir başlangıç yaptı.

Çin ekonomisi, 2023'e hızlı bir başlangıç yaptı. Önde gelen ekonomik göstergeler istikrarlı bir genişlemeyi işaret ederek, dünyanın ikinci en büyük ekonomisinin, bu yıl güçlü bir toparlanma göstereceğine yönelik en yeni kanıtları sunuyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü açıkladığı veriler, Çin'in katma değerli sanayi üretiminin yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 arttığını ortaya koydu.

Bu verilere göre Aralık 2022'deki seviyeye kıyasla 1,1 yüzde puanlık artış yaşanırken iki yıllık ortalama büyüme yüzde 4,9 olarak gerçekleşti.

Ülkede tüketim mallarının perakende satışları, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 artış sergileyerek önceki üç ayda yaşanan düşüş eğilimini tersine çevirdi. Mücevherat gibi tüketimi bir üst seviyeye çıkaran malların satışları hızlı artış gösterdi.

Sabit varlık yatırımı ve hizmet üretimi endeksi gibi diğer önemli ekonomik göstergeler de önceki döneme göre artış bildirdi.

SES 1 (Çince): FU LİNGHUİ, NBS Sözcüsü:

"Piyasada canlılığın arttığını görebiliyoruz. İlk iki ay verileri piyasaya yönelik olarak işletmelerin daha güçlü bir görünüm sergilediğini gösterdi. Bu da büyümeye yönelik piyasa beklentilerinin iyileştiği anlamına geliyor."

Bu yılın ekonomik hedefleriyle ilgili olarak Fu, Çin'in çok çalışarak 2023 ekonomik büyüme hedeflerini gerçekleştirme konusunda gerekli "şartlara, temele ve güvene sahip" olduğunu söyledi.

Fu, Çin'in ekonomik kalkınmasının birçok avantajla desteklendiğini vurguladı.

SES 2 (Çince): FU LİNGHUİ, NBS Sözcüsü:

"Öncelikle Çin'in GSYİH'sı 2022'de 121 trilyon yuana (17,5 trilyon ABD doları) ulaştı. Kalkınmamız için kritik önemde olan büyük bir pazara, komple bir endüstriyel sisteme, bol insan kaynaklarına, inovasyon ve kalkınma için büyüyen bir itici güce sahibiz."

Pazartesi günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunda kabul edilen hükümet çalışma raporuna göre Çin, endüstriyel sistemin modernizasyonunun hızlandırılması ve yeşil kalkınma modeline geçişin teşvik edilmesi gibi politika öncelikleriyle yüksek kaliteli kalkınma peşinden gitme çabalarına da vurgu yapacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)