Çin Ulusal Halk Kongresinden, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine kınama - Haberler

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Çin Ulusal Halk Kongresinden, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine kınama

Çin Ulusal Halk Kongresinden, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine kınama

Çin'de yasama organı işlevi gören Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK), ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretini kınadı.

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Çin'de yasama organı işlevi gören Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK), ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretini kınadı.

ÇUHK Daimi Komitesinden yapılan açıklamada, ziyaretin Çin'in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin'in tüm muhalefetine ve protestolarına rağmen, 2 Ağustos'ta Tayvan'ı ziyaret etti. Bu davranış, tek Çin ilkesinin ve Çin-ABD ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki taahhütlerini ihlal etmiş, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelini zedelemiş, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış mesaj vermiştir. Çin meclisi, bu davranışı kabul edemez ve güçlü şekilde kınar."

Anayasal sistemde "güçler birliği" ilkesinin geçerli olduğu Çin'de yasama organı işlevi gören ÇUHK'yı, diğer kurumlar gibi ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisi şekillendiriyor. Genel Kurul toplantısı yılda bir kez yapılan meclisin olağan yasama faaliyeti 150 kişilik Daimi Komite tarafından yürütülüyor.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Nancy Pelosi Tayvan Güncel Haberler

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