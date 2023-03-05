Çin Ulusal Halk Kongresi'nin Yıllık Toplantısı Başladı Güncel Haberler BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin'in ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun açılış toplantısı Pazar sabahı Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda yapıldı. 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun açılış toplantısı Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirildi, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua) BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin'in ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun açılış toplantısı Pazar sabahı Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda yapıldı. 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun açılış toplantısı Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirildi, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua) Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun açılış toplantısına katılan delegeler, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Yuguo/Xinhua) 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun açılış toplantısı Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirildi, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua) 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun açılış toplantısı Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirildi, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Jin Haoyuan/Xinhua) 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun açılış toplantısı Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirildi, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua) Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun açılış toplantısına katılmak üzere Büyük Halk Salonu'na doğru yürüyen delegeler, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Chen Yichen/Xinhua) Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Chen Yichen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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