Çin Ulusal Halk Kongresi'nden Ulusal Egemenliğin ve Çıkarların Korunması Çağrısı

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in 13. Ulusal Halk Komitesi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu, Ulusal Halk Kongresi'ni ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını korumaya çağırdı.

Li Zhanshu, bu açıklamayı Salı günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunda bir çalışma raporu sunarken yaptı.

Ulusal Halk Kongresi'nin ulusal yasama organı olarak siyasi sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Li, kongreyi ülkenin gerektirdiği her durumda en ufak bir tereddüt göstermeden her türlü yasal mücadelede ön saflara çıkmaya çağırdı.

5 Mart'ta başlayan Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık oturumu 13 Mart'a kadar devam edecek.