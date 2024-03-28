Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'e yatırım yapmanın geleceğe yatırım yapmak anlamına geldiğini belirtti

BOAO, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in süper büyüklükteki pazarının muazzam potansiyelini açığa çıkarmaya devam edecek olmasından dolayı Çin'e yatırım yapmanın geleceğe yatırım yapmak anlamına geldiğini kaydetti.

Zhao, Perşembe günü Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Toplantısı açılış törenindeki konuşmasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Ortak kalkınma arayışlarını sürdüreceklerini belirten Zhao, Çin'in halihazırda 140'tan fazla ülke ve bölgenin önde gelen ticaret ortağı, giderek artan sayıda ülke için önemli bir yatırım kaynağı ve pek çok ülke için de en önemli yatırım destinasyonlarından biri olduğunu ifade etti.

Zhao, "Tüm ülkeleri Çin'in hızlı kalkınma sürecinden yararlanmaya ve barışçıl kalkınma, karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ve ortak refahın hakim olduğu dünya modernleşmesini gerçekleştirmek üzere el ele vermeye samimiyetle davet ediyoruz" dedi.