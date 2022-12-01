Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li, AB Konseyi Başkanı Michel ile Biraraya Geldi

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en üst yasama makamı olan Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu Perşembe günü, Çin'i ziyaret eden Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile biraraya geldi.

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en üst yasama makamı olan Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu Perşembe günü, Çin'i ziyaret eden Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile biraraya geldi.

Michel, eski Çin Cumhurbaşkanı Jiang Zemin'in ölümü nedeniyle en derin taziyelerini ifade etti.

Li, başsağlığı mesajlarından dolayı Avrupa Birliği'ne teşekkür ettikten sonra Çin'in Yoldaş Jiang'ın mirasını taşımayı sürdüreceğini ve Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı biçimde gelişimini daha fazla teşvik edeceğini söyledi.

Çin-AB ilişkilerinin şu anda kritik bir geçiş ve gelişme döneminde olduğuna dikkat çeken Li, Çin'in iki tarafın liderlerinin vardığı konsensüsü uygulamak, karşılıklı saygıyı, eşitliği ve karşılıklı yararı desteklemek, barış içinde birarada yaşamayı ve ortak kalkınmayı sağlamak, Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığında yeni ilerlemeler sağlamak ve dünya barışı ve refahına daha fazla katkıda bulunmak için AB ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Li, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin, Çin-AB pratik işbirliğine yasal bir güvence sağlamak için Avrupa Parlamentosu ve AB üye devletlerinin parlamentoları ile çeşitli biçimlerde, çeşitli düzeylerde ve birden çok kanal aracılığıyla teatilerde bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

Michel ise AB'nin, karşılıklı anlayışı geliştirmek ve iklim değişikliği, enerji güvenliği ve gıda güvenliği gibi küresel zorluklara karşı ortaklaşa mücadele etmek için Çin ile diyaloğu ve iletişimi güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.