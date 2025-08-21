Zhao Leji ve Tran Quang Phuong Beijing'de Bir Araya Geldi

21 Ağustos 2025'te Beijing'de, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Vietnam Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Tran Quang Phuong ile bir toplantı gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine görüşmeler yapıldı.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in başkenti Beijing'de Vietnam Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Tran Quang Phuong ile bir araya geldi, 20 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)

