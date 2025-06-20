Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao, Yeni Zelanda Başbakanı ile Görüştü
BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in başkenti Beijing'de Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile bir araya geldi, 20 Haziran 2025. (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)
BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in başkenti Beijing'de Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile bir araya geldi, 20 Haziran 2025. (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel