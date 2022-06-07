Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı, Csto ile Barış ve İstikrar İçin İşbirliği Çağrısında Bulundu - Haberler

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO) üyeleri ile değişimler ve işbirliğini güçlendirmeyi ve bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa sürdürmek için etkin tedbirler almayı arzuladığını söyledi. Li bu görüşünü, CSTO Parlamenterler Meclisi'nin ve Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyacheslav Volodin'in davetiyle, CSTO Parlamenterler Meclisi'nde video konferans yoluyla yaptığı konuşmada dile getirdi. Li bu yılın Kolektif Güvenlik Anlaşması'nın imzalanmasının 30., CSTO'nun kuruluşunun ise 20. yıl dönümü olduğunu söyledi. Li, CSTO'nun kuruluşundan itibaren üyelerinin bağımsızlığını, egemenliğini ve güvenliğini korumada, bölgesel barış ve istikrarı desteklemede ve bölgesel güvenliğe karşı yeni tehditleri ve zorlukları önleme ve yanıt vermede önemli bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

Çin tarafından önerilen Küresel Güvenlik İnisiyatifi, dünya barışını korumak ve çatışmalar ile savaşları önlemek için uluslararası toplumun acil ihtiyaçlarına yanıt vermenin yanı sıra uluslararası çatışmaların temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve uluslararası güvenlik sorunlarını ele almak için yeni bir yön sunmayı amaçlıyor. Li, dünya barışı ve kalkınmasının sağlanması için CSTO'nun girişime katılımının memnuniyetle karşılanacağını da sözlerine ekledi. Çin'in bölgesel barış ve istikrarın korunmasında CSTO üye devletleriyle geniş ortak çıkarları paylaştığına dikkat çeken Li, Çin'in CSTO ile değişimleri ve işbirliğini güçlendirmeye ve bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa sürdürmek için etkili önlemler almaya hazır olduğunu söyledi. Li, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin, değişimleri ve karşılıklı öğrenmeyi güçlendirmek, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmek, yasama organının benzersiz rolünü tam olarak oynamak ve bölgeyi ve dünyayı daha barışçıl, güvenli ve müreffeh kılmak amacıyla CSTO ve Shanghai İşbirliği Örgütü'nün potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için CSTO üye devletlerinin yasama organları ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Xinhua / Güncel