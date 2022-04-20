Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı, Meksika Senatosu Başkanı ile Görüştü - Haberler

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Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı, Meksika Senatosu Başkanı ile Görüştü

Xinhua - Güncel
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Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı, Meksika Senatosu Başkanı ile Görüştü

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu, Meksika Senatosu Başkanı Olga Sanchez Cordero ile video konferans aracılığıyla görüşüyor, 19 Nisan 2022. (Fotoğraf: Li Tao/Xinhua)

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu, Meksika Senatosu Başkanı Olga Sanchez Cordero ile video konferans aracılığıyla görüşüyor, 19 Nisan 2022. (Fotoğraf: Li Tao/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Sonora, Nisan, Pekin, Güncel, Haberler

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