Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı, Meksika Senatosu Başkanı ile Görüştü

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu Salı günü, Meksika Senatosu Başkanı Olga Sanchez Cordero ile video bağlantısı aracılığıyla görüştü ve ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi çağrısında bulundu. Çin ve Meksika'nın Kovid-19 pandemisi karşısında birbirlerine destek olduklarını ve dostluklarını derinleştirdiklerini belirten Li, Çin'in, iki devlet başkanının vardığı önemli konsensusu aktif olarak uygulamak ve Çin-Meksika kapsamlı stratejik ortaklığını yeni bir seviyeye yükseltmek için Meksika ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Çin-Meksika ilişkilerinin sağlam gelişiminin, iki tarafın karşılıklı saygı ve eşit muameleye olan bağlılığına, özellikle de birbirlerinin temel çıkarları ve başlıca endişelerine ilişkin konularda karşılıklı desteğe dayalı olduğunu kaydeden Li, tek Çin ilkesinin Çin-Meksika dostane ilişkilerinin temel taşı olduğunu ve Çin'in Meksika'nın bu ilkeye uzun süredir olan bağlılığını çok takdir ettiğini belirtti.

Li, iki ülkenin uluslararası ilişkilerde geniş ortak çıkarları paylaşması nedeniyle, Çin ve Meksika'nın BM ve G20 gibi uluslararası ve çok taraflı arenalarda çok taraflı koordinasyonu pekiştirmesi ve iletişimi güçlendirmesi; gerçek çok taraflılığı savunması gerektiğini sözlerine ekledi. Hem Çin hem de Meksika'nın önemli etkiye ve işbirliği için büyük potansiyele sahip başlıca gelişmekte olan ülkeler olduğuna dikkat çeken Li, iki tarafın karşılıklı yarar sağlamaya devam etmesi ve pratik işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini ifade etti. Li Çin'in, Meksika'nın Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na aktif katılımını ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ndeki işbirliğini memnuniyetle karşıladığını da belirtti. Sanchez de, Meksika'nın tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyledi ve Çin'e Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde Meksika'yı desteklediği için teşekkür etti. Sanchez, Meksika Senatosu'nun Çin Ulusal Halk Kongresi ile dostane teatisini derinleştirmeye ve ekonomi, ticaret, yatırım ve kültür gibi alanlarda ikili işbirliğinin ilerletilmesine ve Meksika-Çin kapsamlı stratejik ortaklığının gelişiminin teşvik edilmesine yeni katkılar sağlamaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel