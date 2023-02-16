Çin Ulusal Halk Kongresi, ABD'nin İnsansız Hava Aracı Kararını Kınadı Güncel Haberler BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin'in en üst yasama kurulu olan Ulusal Halk Kongresi (NPC) Perşembe günü, ABD Temsilciler Meclisi'nin ABD hava sahasına giren Çin'e ait sivil insansız hava aracı konusunda yeni aldığı kararı güçlü şekilde kınayarak şiddetle reddetti. BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin'in en üst yasama kurulu olan Ulusal Halk Kongresi (NPC) Perşembe günü, ABD Temsilciler Meclisi'nin ABD hava sahasına giren Çin'e ait sivil insansız hava aracı konusunda yeni aldığı kararı güçlü şekilde kınayarak şiddetle reddetti. NPC Dışişleri Komitesi yazılı açıklamasında sözde Çin'in ABD üzerinde yüksek irtifalı balon kullanımı hakkındaki kararın, "Çin tehdidini" gereksiz yere abarttığını ve bunun kötü niyetli bir abartı ve siyasi manipülasyon olduğunu söyledi. Açıklamada NPC'nin kararı güçlü şekilde kınadığı ve karara şiddetle karşı çıktığı belirtildi. Kaynak: Xinhua / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti İnsansız Hava Aracı Güncel Haberler

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