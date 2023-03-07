Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi Kuracak Güncel Haberler BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in ulusal yasama organında görüşülmek üzere Salı günü sunulan bir plana göre Çin, ulusal finansal düzenleme idaresi kuracak. 14. Ulusal Halk Kongresi vekilleri, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun ikinci genel kurul toplantısına katılıyor, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Fei Maohua/Xinhua) BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in ulusal yasama organında görüşülmek üzere Salı günü sunulan bir plana göre Çin, ulusal finansal düzenleme idaresi kuracak. Çin Devlet Konseyi kurumlarının reformu konusundaki plana göre doğrudan Devlet Konseyi'ne bağlı olarak çalışacak idare, menkul kıymetler sektörü hariç finansal sektörün düzenlenmesinden sorumlu olacak. Planda, devam ettirilmeyecek olan Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Kurulu temelinde kurulacak idareye Çin Merkez Bankası ve Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun bazı işlevlerinin devredileceği kaydedildi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi Kuracak - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.