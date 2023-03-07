Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi Kuracak
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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in ulusal yasama organında görüşülmek üzere Salı günü sunulan bir plana göre Çin, ulusal finansal düzenleme idaresi kuracak.
BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in ulusal yasama organında görüşülmek üzere Salı günü sunulan bir plana göre Çin, ulusal finansal düzenleme idaresi kuracak.
Çin Devlet Konseyi kurumlarının reformu konusundaki plana göre doğrudan Devlet Konseyi'ne bağlı olarak çalışacak idare, menkul kıymetler sektörü hariç finansal sektörün düzenlenmesinden sorumlu olacak.
Planda, devam ettirilmeyecek olan Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Kurulu temelinde kurulacak idareye Çin Merkez Bankası ve Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun bazı işlevlerinin devredileceği kaydedildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel