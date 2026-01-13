Haberler

Çin Ulusal Akrobasi Topluluğu, Budapeşte'deki Uluslararası Sirk Festivali'nde Büyük Ödülün Sahibi Oldu

Güncelleme:
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 16. Uluslararası Sirk Festivali'nde, Çin Ulusal Akrobasi Topluluğu gala gösterisinde boy göstererek büyük ödülü kazandı.

BUDAPEŞTE, 13 Ocak (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 16. Budapeşte Uluslararası Sirk Festivali'nin gala gösterisinde performans sergileyen Çin Ulusal Akrobasi Topluluğu üyeleri, 12 Ocak 2026.

Çin Ulusal Akrobasi Topluluğu, Budapeşte Uluslararası Sirk Festivali'nde büyük ödülün sahibi oldu. (Fotoğraf: David Balogh/Xinhua)

