Çin Ulusal Afet Komisyonu, Soğuk Havalarda Kazaları Önlemek İçin Önlemler Alınmasını İstedi

Çin Ulusal Afet Önleme, Azaltma ve Yardım Komisyonu, soğuk havalarda kazaların etkin şekilde önlenmesi için metroların, üst geçitlerin, alt geçitlerin ve buzlanma eğilimli yolların denetimini güçlendirme çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Afet Önleme, Azaltma ve Yardım Komisyonu, soğuk havalarda kazaların etkin şekilde önlenmesi için metroların, üst geçitlerin, alt geçitlerin ve buzlanma eğilimli yolların denetimini güçlendirme çağrısında bulundu.

Komisyon, Pazar günü yerel yetkililere gönderdiği genelgede izleme, tahmin ve uyarıların güçlendirilmesi ve acil durum müdahalesinin zamanında başlatılması için daha fazla çaba gösterilmesi vurgusu yaptı.

Genelgede, elektrik şebekesi işleyişinin takibinin güçlendirilmesi, üretim ve arzın artırılması suretiyle enerji güvenliğinin sağlanması ve geçim kaynakları açısından önem taşıyan malların arz ve fiyatlarına hassasiyetle dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.