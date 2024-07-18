Üye Girişi
Haberler

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, Xijiang 30-2B Sondaj Platformunu Başarıyla Kurdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), Xijiang 30-2B sondaj platformunun İnci Nehri Deltası'nda başarıyla kurulduğunu duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, 30.000 ton ağırlığındaki platform, yaklaşık 198 metre yüksekliğe sahip ve Xijiang petrol sahasında faaliyet gösterecek.

ÇEKİM TARİHİ: 14-17 Temmuz 2024

Xijiang 30-2B sondaj platformunun çeşitli görüntüleri

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), Xijiang 30-2B sondaj platformunun İnci Nehri Deltası'nda başarıyla kurulduğunu duyurdu.

Şirketten Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği yaklaşık 30.000 ton ağırlığındaki açık deniz sondaj platformu, 70 katlı bir binanınkine hemen hemen eşdeğer olan yaklaşık 198 metre yüksekliğe sahip.

Xijiang 30-2B platformu, Shenzhen şehrinin yaklaşık 150 ila 175 kilometre güneydoğusunda bulunan Xijiang petrol sahasında faaliyet gösteren yedinci açık deniz üretim tesisi olacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Enerji Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi

TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi

 Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

 Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın

Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın

Bakmadan Geçme

BALIK KADINI VE YAY ERKEĞİ UYUMU ll Balık burcu kadını ve Yay burcu erkeği aşk uyumu nasıldır? Balık burcu ve Yay burcu nasıl anlaşır? Emre Mor kimdir? Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor hangi pozisyonda oynuyor? FENERBAHÇE- HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Hull City maçı şifresiz nereden izlenir? Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kadir Ezildi'nin sevgilisi kim, nişanlandı mı? Kadir Ezildi kiminle evlenecek? Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli? Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli ve kaç yaşında? Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli evli mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (18 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak? Sokak hayvanları yasası kabul edildi mi? Sokak hayvanları yasası son durum! HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 18 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Despina Vandi kimdir? Despine Vandi nereli ve kaç yaşında? Despina Vandi kariyeri… Can Keleş Beşiktaş ile anlaştı mı? Can Keleş hangi takımda forma giyiyor? TFF Başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları ne zaman belli olur? TOKİ taksitlerine indirim mi yapıldı? TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?
Yerlikaya'dan bir 'Gereği yapıldı' paylaşımı daha! İnfial yaratan paylaşımların sahibi gözaltına alındı

Yerlikaya'dan bir "Gereği yapıldı" paylaşımı daha! İnfial yaratan paylaşımların sahibi gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title