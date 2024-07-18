Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, Xijiang 30-2B Sondaj Platformunu Başarıyla Kurdu

ÇEKİM TARİHİ: 14-17 Temmuz 2024

Xijiang 30-2B sondaj platformunun çeşitli görüntüleri

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), Xijiang 30-2B sondaj platformunun İnci Nehri Deltası'nda başarıyla kurulduğunu duyurdu.

Şirketten Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği yaklaşık 30.000 ton ağırlığındaki açık deniz sondaj platformu, 70 katlı bir binanınkine hemen hemen eşdeğer olan yaklaşık 198 metre yüksekliğe sahip.

Xijiang 30-2B platformu, Shenzhen şehrinin yaklaşık 150 ila 175 kilometre güneydoğusunda bulunan Xijiang petrol sahasında faaliyet gösteren yedinci açık deniz üretim tesisi olacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)