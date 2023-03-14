Çin, Ülkenin En Büyük Tatlı Su Gölünde Kışı Geçiren Kuşları Beslemek İçin Saz Bitkisi Ekti

NANCHANG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Duchang ilçesinde yer alan ve ülkenin en büyük tatlı su gölü olan Poyang Gölü'ne, gölde kışı geçirecek göçmen kuşlar için önemli bir yiyecek olan saz bitkisi ekildi.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Nanchang'daki Poyang Gölü kıyısındaki beyaz turna koruma alanının üzerinde uçan siyah kuyruklu çamur çulluğu, 10 Mart 2023. ( Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)

NANCHANG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Duchang ilçesinde yer alan ve ülkenin en büyük tatlı su gölü olan Poyang Gölü'ne, gölde kışı geçirecek göçmen kuşlar için önemli bir yiyecek olan saz bitkisi ekildi.

İlçenin göçmen kuşları koruma idaresine göre, yaklaşık 6.67 hektarlık bir alana toplam değeri 200.000 yuandan (28.830 ABD doları) fazla olan yaklaşık 900.000 şerit saz bitkisi ekildi. Bu yılki mahsulün verimlilik oranına bağlı olarak ekim alanının genişletilmesi gündeme getirilecek.

İdari yetkili Guo Hua'ya göre, Poyang Gölü sulak alanının bazı bölgelerinde saz bitkisi gibi su altı bitkileri geçen yılki kuraklıktan olumsuz etkilendi. Kuraklıktan etkilenen göl, kurak sezona geçen yılın Ağustos ayı başında girdi. Bu, 1951'den bu yana yaşanan ortalama kurak sezonu zamanından yaklaşık üç ay öncesine tekabül ediyor.

"Bu yüzden, yılın ikinci yarısında Poyang Gölü'nde kışı geçiren göçmen kuşlar için yiyecek depolamak için elle dikilmiş saz bitkileri yetiştirme yöntemini araştırdık" diyen Guo, su bitkisinin yağmur mevsiminin Haziran ayında gelmesiyle üreme patlaması yaşayacağını kaydetti.

Bozulmamış bir ekosisteme sahip olan Poyang Gölü, Asya'da su kuşları için kışı geçirecekleri önemli bir yer. Kışı gölde geçirecek kuşlar için yoğun göç dönemi Aralık ayı ortasında başlayıp Ocak ayı başına kadar devam ediyor.

Her yıl yüzbinlerce göçmen kuş kışı geçirmek için göle geliyor. Dünyadaki beyaz turnaların yüzde 98'i, oryantal leyleklerinin yüzde 80'inden fazlası ve dünyadaki beyaz boyunlu turnaların yüzde 70'inden fazlası kışı Poyang'da geçiriyor.