Çin, Ülkeler Arasında Güvenli ve Sorunsuz Personel Akışını Ortaklaşa Sağlama Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü, tüm tarafların bilimsel ilkeleri destekleyerek ülkeler arasında güvenli ve sorunsuz personel akışını sağlamak için birlikte çalışması yönündeki umudunu dile getirdi.

BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü, tüm tarafların bilimsel ilkeleri destekleyerek ülkeler arasında güvenli ve sorunsuz personel akışını sağlamak için birlikte çalışması yönündeki umudunu dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, bu açıklamayı olağan basın toplantısında yaptı.

Wang, Kovid başladığından beri Çin'in insanları ve insan hayatını her zaman her şeyin üzerinde tuttuğunu kaydetti. Omicron'un çok daha az patojenik ve ölümcül olduğunu ve Çin'in tıbbi tedavi, patojen tespiti ve aşılama kapasitesini geliştirdiğini söyledi. Çin, mevcut pandemi durumu ışığında Kovid'e müdahale önlemlerini iyileştirmek için inisiyatif aldı.

Wang, ciddi vakaları ve ölümleri mümkün olan her yolla azaltmak için şu anda, sağlığa ve ciddi vakaların önlenmesine odaklanan ilgili Çin departmanlarının, tıbbi kaynakları tahsis etmek, ilaç üretimi ve tedariki ile aşılama çalışmalarını sağlamak ve yaşlılar, hamile kadınlar ve çocuklar gibi kilit grupları korumak için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.

Sözcü, Çin'deki salgın durumunun genel olarak iyileştiğini, bazı eyaletler ve şehirlerin Kovid zirvelerini geçtiğini, üretimin ve hayatın daha hızlı normale döndüğünü söyledi.

Wang, Çin'in virüs mutasyonunu izleme ve enfekte gruplar hakkındaki bilgileri uluslararası toplumla zamanında, açık ve şeffaf bir şekilde paylaşma konusunda her zaman kararlı davrandığını, son üç yılda Çin'in Dünya Sağlık Örgütü ile dördü tek bir ayda olmak üzere 60'tan fazla teknik bilgi alışverişi gerçekleştirdiğini söyledi.

Wang, "Kovid-19 ile mücadelede uluslararası dayanışmaya ve küresel ekonomik toparlanmaya katkıda bulunmak için tüm tarafların bilimsel ilkeleri destekleyeceğini ve ülkeler arasında güvenli ve sorunsuz personel akışını sağlamak için birlikte çalışacağını umuyoruz" dedi.