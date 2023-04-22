Çin Ülke Genelinde Ekolojik Korumaya Alınacak Alanları Belirledi

FUZHOU, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin, ülkenin önemli ekolojik bölgelerini tanımlamak ve bu alanlarda sıkı koruma uygulamak üzere ülke genelinde ekolojik korumaya yönelik sınırların belirlenmesini tamamladı.

FUZHOU, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin, ülkenin önemli ekolojik bölgelerini tanımlamak ve bu alanlarda sıkı koruma uygulamak üzere ülke genelinde ekolojik korumaya yönelik sınırların belirlenmesini tamamladı.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre ülkenin toplam kara alanının yüzde 30'undan fazlasına tekabül eden en az 3 milyon kilometrekare kara alan ve en az 150.000 kilometrekare deniz alanı olmak üzere toplam 3,15 milyon kilometrekareden fazla alan sınırlar içinde yer aldı.

Sınırlar çevresel işlev açısından kritik, ekolojik açıdan hassas, kırılgan ve biyoçeşitlilik konusunda hayati önem taşıyan alanları kapsıyor.