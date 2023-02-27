Çin, Ülke Dışından Gelebilecek Kovid-19 Varyantlarını Takibe Almaya Devam Ediyor

BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi yetkilileri, ülkede uluslararası yolcu seferlerine uygulanan bazı Kovid-19 kısıtlamalarının 8 Ocak'ta kaldırılmasından bu yana, XBB.1.9, XBB.1.9.

BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi yetkilileri, ülkede uluslararası yolcu seferlerine uygulanan bazı Kovid-19 kısıtlamalarının 8 Ocak'ta kaldırılmasından bu yana, XBB.1.9, XBB.1.9.1 ve XBL varyantlarına bağlı ilk vakalar da dahil olmak üzere 30 ithal Kovid-19 varyantı tespit etti.

Çin Gümrük Genel İdaresi yetkilisi Li Zhengliang, Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, ithal vakaları önlemek için gümrük idarelerinin durumu takip edeceğini ayrıca izleme ve alarm durumunu iyileştireceğini söyledi.

Li, gümrüklerin ülkeye giriş yapılan limanlarda Kovid-19 önleme ve denetimine yönelik uygulamayı artıracağını ve ülke dışından başka virüslerin girişini önlemek için de tedbir alacağını belirtti.

Yetkili pandemi halen devam ettiği ve virüs mutasyona uğradığı için, Çin'in ithal Kovid-19 varyantları ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı koruma konusunda giderek artan güçlüklerle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Li, gümrük idarelerinin ithal Kovid-19 varyantlarının yanı sıra küresel salgın ve virüs mutasyonlarını yakından takip edebilmek için sağlık yetkilileriyle beraber çalışacağını sözlerine ekledi.