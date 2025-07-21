Çin Ulaştırma Sektöründe Beş Yıllık Plan Başarıları Açıklandı

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Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, 14. Beş Yıllık Plan döneminde ulaştırma sektöründe elde edilen başarıları duyurdu.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, Çin'in başkenti Beijing'de 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) ülkenin ulaştırma sektörünün güçlendirilmesinde elde edilen başarılara ilişkin bir basın toplantısı düzenledi, 21 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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