Çin Ulaştırma Sektöründe Beş Yıllık Plan Başarıları Açıklandı
Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, 14. Beş Yıllık Plan döneminde ulaştırma sektöründe elde edilen başarıları duyurdu.
BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, Çin'in başkenti Beijing'de 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) ülkenin ulaştırma sektörünün güçlendirilmesinde elde edilen başarılara ilişkin bir basın toplantısı düzenledi, 21 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel