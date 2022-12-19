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Çin Ulaştırma Bakanlığı Toplu Taşımanın Yeniden Başlatılmasını İstedi

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Çin Ulaştırma Bakanlığı Toplu Taşımanın Yeniden Başlatılmasını İstedi

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı, Kovid-19 müdahalesinin optimizasyonunu bir aşama daha ileri taşımak üzere toplu taşımacılık hizmetlerinin normal işleyişine yeniden başlanmasına yönelik çaba gösterilmesini istedi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı Toplu Taşımanın Yeniden Başlatılmasını İstediÇin'in doğusunda yer alan Shanghai'daki Doğu Nanjing Yolu İstasyonu'nda metrodan inen yolcular, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı, Kovid-19 müdahalesinin optimizasyonunu bir aşama daha ileri taşımak üzere toplu taşımacılık hizmetlerinin normal işleyişine yeniden başlanmasına yönelik çaba gösterilmesini istedi.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda yolcuların negatif nükleik asit test sonucu, sağlık kodu, varışta test ya da bilgi kaydı olmaksızın diğer bölgelere seyahat edebilmesine imkan veren yasal şartların sıkı şekilde uygulanması gerektiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca daha önce salgın kontrol önlemleri dolayısıyla ulaşım hizmetlerini askıya alan bölgelerin derhal normal çalışma düzenine geçmesini istedi.

Duyuruda özelleştirilmiş ulaşım ve elektronik bilet gibi çeşitli hizmetleri sağlamalarını teşvik etmek amacıyla ulaşım sağlayıcılara destek verileceği dile getirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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