Çin, Ukrayna Krizinin Müzakere Yoluyla Çözülmesini İstedi

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, Ukrayna krizinin insani durumunu vurgulayarak, taraflara müzakerelere başlama çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, Ukrayna krizinin müzakere yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna'daki krizin, kara savaşının devam etmesiyle hız kesmeden sürdüğünü kaydeden Fu, kışın yaklaşmasıyla birlikte çatışma bölgesindeki insanların savaşın ve şiddetli soğuğun çifte etkisiyle karşı karşıya kaldığını, bunun da son derece endişe verici bir insani durum oluşturduğunu vurguladı.

Fu cuma günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, "Çin, bir kez daha çatışmanın taraflarına itidal gösterme, uluslararası insani hukuka sıkı sıkıya uyma ve sivilleri ile sivil altyapıyı etkili şekilde koruma çağrısında bulunuyor. Diyalog ve müzakereler, Ukrayna krizini çözmenin tek geçerli yolu. Tarafları siyasi irade göstermeye ve müzakere yoluyla çözüme hızla başlama çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Fu ayrıca uluslararası topluma insani yardımı artırma, barış görüşmelerini aktif şekilde teşvik etme ve siyasi çözüm için uygun koşullar yaratma çağrısında bulundu.

Çin'in Ukrayna konusundaki tutumunun açık ve tutarlı olduğunu belirten Fu, Çin'in barış ve müzakereleri desteklemek amacıyla tüm ilgili taraflarla aktif işbirliği yürüttüğünü söyledi.

Fu, "Çin, tüm taraflarla iletişim kurmaya ve erken bir ateşkes sağlanması ile krizin siyasi çözümünün ilerletilmesinde yapıcı bir rol oynamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
