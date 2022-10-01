Çin, Ukrayna Krizinin Diplomatik Müzakerelerle Çözümüne Fırsat Tanınmasını İstedi

Çin Cuma günü, tüm taraflardan Ukrayna krizinin çözümü çabalarında diplomatik müzakerelere fırsat tanımalarını istedi.

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Çin'in Ukrayna konusunda Güvenlik Konseyi karar taslağı için kullandığı oyun gerekçesini açıklarken, "Çin ilgili tüm tarafları itidalli davranmaya, gerilimi artıracak eylemlerden kaçınmaya ve diplomatik müzakereler yoluyla çözüme fırsat tanımaya çağırıyor" dedi.

Arnavutluk ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından sunulan taslak karar, Rusya tarafından veto edildiği için Güvenlik Konseyi'nden geçemedi. Çin, Hindistan, Brezilya ve Gabon çekimser oy kullandı.

Çin'in Ukrayna konusundaki tutumunun "tutarlı ve net" olduğunu ifade eden Zhang, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüklerinin güvenceye alınması, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine riayet edilmesi, tüm tarafların meşru güvenlik endişelerinin ciddiye alınması ve krizin barışçı çözümüne yardım eden tüm oyuncuların desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Çinli temsilci, Çin'in, "en acil önceliğin erken bir ateşkes sağlanabilmesi amacıyla durumu yatıştırmak için gerekli tüm çabayı göstermek ve kapının siyasi bir çözüme açılabilmesi için tarafları bir an evvel diplomatik müzakerelere yeniden başlamaya yöneltmek ve meşru endişelerin müzakerelere taşınmasını ve uygulanabilir çözümlerin masada olmasını sağlamak" olduğuna inandığını söyledi.

Zhang, Ukrayna'daki mevcut krizin muhtelif sorunların ve gerilimlerin uzun bir zaman içerisinde birikmesi ve karşılıklı etkileşiminin sonucu olduğunu söyleyerek şunu ekledi: "(Yaşanan) gerçekler, siyasi tecrit, yaptırımlar ve baskı uygulamanın gerilimleri ateşlediğini ve blok çatışmasının barışı getirmeyeceğini gösteriyor. Bunlar daha ziyade durumu kötüleştirerek sorunu daha karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hale getirecektir."

Çinli elçi sözlerini şöyle sürdürdü: "Çin sorumlu bir ülke olarak her zaman barışın tarafında durmuştur. Durumun yatıştırılması ve krizin çözümlenmesi için yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğiz.