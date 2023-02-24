Çin, Ukrayna Krizinin Çözümü İçin Barış Görüşmelerinin Yeniden Başlatılması Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin, Ukrayna krizini çözüme kavuşturmak üzere barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasına yönelik koşulların yaratılması için uluslararası düzeyde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin, Ukrayna krizini çözüme kavuşturmak üzere barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasına yönelik koşulların yaratılması için uluslararası düzeyde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Cuma günü Ukrayna krizinin siyasi yollarla çözüme kavuşturulması konusundaki tutumunu açıklayan bir rapor yayımlayan Çin, Ukrayna krizi için tek uygulanabilir çözümün, diyalog ve müzakere olduğunu kaydetti.

Uluslararası toplumun, barış görüşmelerinin teşvik edilmesi şeklindeki doğru yaklaşıma bağlılığını sürdürmesi, çatışma taraflarının en kısa sürede siyasi çözüme kapı açmasına yardımcı olması ve müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik şartları ve platformları yaratması gerektiğine dikkat çeken raporda, Çin'in bu bağlamda yapıcı bir rol oynamaya devam edeceği vurgulandı.

Raporda tüm tarafların, rasyonel kalması ve itidalli davranması, yangına körükle gitmekten ve gerilimleri artırmaktan kaçınması ve krizin daha fazla kötüleşip kontrolden çıkmasını önlemesi gerektiği ifade edildi.

Raporda, kademeli olarak gerilimin düşürülüp en sonunda kapsamlı bir ateşkese ulaşılması için tüm tarafların Rusya ve Ukrayna'yı aynı doğrultuda çalışma ve en hızlı şekilde doğrudan diyaloğa başlama konusunda desteklemesi gerektiği dile getirildi.

İnsani krizin hafifletilmesine olanak sağlayan tüm önlemlerin teşvik edilip desteklenmesi gerektiğini vurgulayan raporda, çatışma taraflarının sivillere ve sivil tesislere saldırıda bulunmaktan kaçınması, kadın, çocuk ve diğer çatışma mağdurlarını koruması ve savaş esirlerinin temel haklarına saygı göstermesi gerektiği belirtildi.

Raporda ayrıca Çin'in, nükleer enerji tesisleri ve diğer barışçıl nükleer tesislere yönelik silahlı saldırılara karşı olduğu, nükleer silah tehdidi ve kullanımına karşı çıkılması, nükleer yayılmanın önlenmesi ve nükleer krizden kaçınılması gerektiği ifade edildi.