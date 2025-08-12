Çin, Ukrayna Krizinin Barışçıl Çözümüne Destek Veriyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ukrayna meselesinin barışçıl çözümüne yönelik tüm çabaları desteklediklerini belirtirken, Rusya ile ABD'nin ilişkilerini iyileştirmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ukrayna meselesinin barışçıl çözümüne olanak sağlayan tüm çabaları desteklediklerini belirterek, Rusya ile ABD'nin temaslarını sürdürmesinden, ilişkilerini iyileştirmesinden ve Ukrayna krizinin siyasi çözümünü ilerletmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Lin, salı günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos'ta Ukrayna meselesini görüşmek üzere bir araya gelmeyi planladıkları yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa Birliği'nin temsilcileri söz konusu görüşmeye davet edilmedi.

Lin, "İlgili tüm taraf ve paydaşların, vakti gelince müzakere sürecine katılmasını ve erken bir tarihte ilgili tarafların kabul edeceği, adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına varmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler

Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir

Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.