Çin, Ukrayna'daki İnsani Durumun Daha da Kötüleşmesini Önleme Çağrısında Bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang Çarşamba günü, uluslararası toplumu Ukrayna'daki insani durumun daha da kötüleşmesini önlemek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çağırdı. Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'daki insani meseleyle ilgili toplantısında konuşan Geng, çözüme kavuşturulmayan Ukrayna krizinin ve kötüleşen insani durumun ülkedeki sıradan insanlara ağır bir zarar verdiğini söyledi ve ülkeleri "insani durumun daha fazla bozulmasından kaçınmak için ellerinden geleni yapmaya" çağırdı.

Geng, sivillerin ve sivil altyapının çatışmalarda hiçbir koşulda, asla hedef alınmaması gerektiği ilkesinin altını çizdi. Geng, "Sivillerin korunması her şeyden önce gelmeli. İlgili taraflar, uluslararası insani hukuka kesinlikle uymalı, mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin, özellikle kadın ve çocukların meşru hak ve çıkarlarını korumalı, uluslararası insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını desteklemeli, personelin tahliyesini kolaylaştırmalı ve yardım operasyonları ile işbirliği yapmalıdır" dedi. Temsilci, Çin'in Ukrayna'nın komşu ülkelerini milyonlarca mülteciye barınma, insani yardım ve sosyal hizmetler sağladığı için takdir ettiğini vurguladı. Geng, "Uluslararası toplum, Ukrayna ve komşularına yardım eli uzatmaya, yardım kapasitesi üzerindeki baskıyı hafifletmeye, daha fazla ihtiyaç sahibine umut vermeye ve gönüllü geri dönüş için gerekli koşulları yaratmaya devam etmelidir" dedi. Geng, "Ukrayna'nın insani durumu her zaman kalbimize yakın olmuştur" dedi ve Çin'in Ukrayna'da büyük ölçekli bir insani krizi önlemek için altı maddelik bir girişimi ve uluslararası gıda güvenliği işbirliğine ilişkin bir girişimi ortaya koyduğunu vurguladı.

Ukrayna ve Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin uluslararası pazara geri dönmesi için çağrıda bulunan ve bunu teşvik eden temsilci, Çin hükümetinin Ukrayna'ya üç parti insani yardım malzemesi sağladığını ve bu somut eylemin, çatışmaların ortasında kalan Ukraynalılara çok ihtiyaç duyulan yardımı getirdiğini de sözlerine ekledi. Geng ayrıca çatışmaları ve krizleri çözmek için diplomatik çaba, müzakere ve iletişim çağrısında bulundu. Temsilci, "Rusya ve Ukrayna'yı insani konularda iletişim ve işbirliğini sürdürmeye teşvik ediyoruz ve BM ve uluslararası insani yardım kuruluşlarını Ukrayna ve komşu ülkelere tarafsız, yansız ve siyasi olmayan bir temelde yardım sağlama konusunda destekliyoruz" dedi. Geng, "Çin, ilgili tarafları konuya ilişkin sorumluluklarını sürdürmeye, siyasi bir çözüm olasılığını araştırmaya ve düşmanlıkların bir an önce durdurulması ve barış ve istikrarın yeniden tesisi için koşulları oluşturmaya çağırıyor" dedi.