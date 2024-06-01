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Çin, Ukrayna Barış Konferansı'na Katılmayacak

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Çin, Ukrayna Barış Konferansı'na katılmayacağını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, toplantının beklentileri karşılamadığını belirterek, Çin'in kendi tarzında barış görüşmelerini sürdüreceğini vurguladı.

Çin, İsviçre'de 15-16 Haziran'da yapılması planlanan Ukrayna Barış Konferansı'na, toplantının beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle katılmayacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna krizinin çözümü için düzenlenecek bir barış konferansının hem Rusya hem Ukrayna tarafından tanınması, tüm tarafların eşit katılımının sağlanması ve bütün barış planlarının tartışılması gerektiğini belirterek, İsviçre'de planlanan toplantının bu beklentileri karşılamadığını savundu.

Sözcü Mao, "Çin'in savunduğu ve uluslararası toplumun beklentisi olan ilkeler ile toplantı düzenlemeleri arasındaki mesafe nedeniyle Çin'in konferansa katılması mümkün olmayacaktır." dedi.

Ülkesinin kendi tarzında barış görüşmelerini teşvik etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Mao, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne elverişli koşulların yaratılması için tüm taraflarla iletişim içinde olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ukrayna Barış Konferansı, 15-16 Haziran'da İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenecek.

Kaynak: AA / Güncel

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