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Çin Üçüncü Uçak Gemisini Denize İndirdi

Xinhua - Güncel
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Çin Üçüncü Uçak Gemisini Denize İndirdi

SHANGHAİ, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin üçüncü uçak gemisi Fujian'ı Cuma günü Shanghai'da denize indirdi.

SHANGHAİ, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin üçüncü uçak gemisi Fujian'ı Cuma günü Shanghai'da denize indirdi. İsmini Fujian eyaletinden alan gemi, tamamen Çin tarafından tasarlandı ve üretildi. Yeni gemi, saat sabah 11.00 sıralarında başlayan törenle suya indirildi. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Merkez Askeri Komisyonu (CMC) Başkan Yardımcısı Xu Qiliang, geminin içinde yer alacağı donanma birimine bir isim sertifikası sundu. CMC tarafından onaylanan Fujian'a 18 gövde numarası verildi. Gemi, Çin'in fırlatma düzeneği kullanan ilk yerli uçak gemisi olma özelliğini taşıyor. 80.000 tondan fazla tam yük hacmine sahip olan gemi, elektromanyetik fırlatıcılar ve durdurma cihazları ile donatıldı. Yeni gemi, planlandığı gibi demirleme testleri ve deniz denemeleri yapacak.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Güncel Haberler

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