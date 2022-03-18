Çin Devlet Başkanı: "Ülkeler savaşacak noktaya gelmemeli. Savaş ve çatışma kimsenin yararına değil" - Haberler

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Çin Devlet Başkanı: "Ülkeler savaşacak noktaya gelmemeli. Savaş ve çatışma kimsenin yararına değil"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çin Devlet Başkanı:

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı video konferans görüşmesinde, "Ülkeler savaşacak noktaya gelmemeli. Savaş ve çatışma kimsenin yararına değil. Uluslararası toplum en çok barış ve güvenliği korumalı" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı video konferans görüşmesinde, "Ülkeler savaşacak noktaya gelmemeli. Savaş ve çatışma kimsenin yararına değil. Uluslararası toplum en çok barış ve güvenliği korumalı" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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