Çin Üç Yeni Uyduyu Uzaya Fırlattı Güncel Haberler TAİYUAN, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Salı günü, Uzun Yürüyüş-6 roketiyle uzaya üç uydu gönderdi. TAİYUAN, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Salı günü, Uzun Yürüyüş-6 roketiyle uzaya üç uydu gönderdi. Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 07.50'de (TSİ 02.50) fırlatılan roket, Shiyan-16A, Shiyan-16B ve Shiyan-17 uydularını önceden belirlenmiş yörüngeye götürdü. Shiyan, Çincede "deney" anlamına geliyor. Shiyan uydu üçlüsü; arazi taramaları, kentsel planlama ve afet önleme ve hafifletmeye yönelik veri sağlamakta kullanılacak. Fırlatma merkezinden yapılan açıklamada, bunun Uzun Yürüyüş roket serisinin 440. uçuş misyonu olduğu belirtildi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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