Çin, Üç Uydu Taşıyan Lijian-1 Y8 Roketini Fırlattı
Çin'in kuzeybatısındaki ticari havacılık inovasyon pilot bölgesinden fırlatılan Lijian-1 Y8 taşıyıcı roketi, üç uyduyu başarıyla uzaya gönderdi. Roket, Pakistan uzaktan algılama uydusu PRSS-2 ile AIRSAT 03 ve 04 uydularını taşıyor.
JİUQUAN, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki ticari havacılık inovasyon pilot bölgesinden fırlatılan ve üç uydu taşıyan Lijian-1 Y8 taşıyıcı roketi, 19 Ekim 2025.
Çin, pazar günü üç uydu taşıyan Lijian-1 Y8 taşıyıcı roketini fırlattı.
Çin'in kuzeybatısındaki ticari havacılık ve uzay inovasyon pilot bölgesinden Beijing saatiyle 11.33'te roket üzerinde uzaya gönderilen uydular, planlanan yörüngeye başarıyla girdi.
Üç uydu, Pakistan uzaktan algılama uydusu (PRSS-2) ile AIRSAT 03 ve 04 uydularından oluşuyor. (Fotoğraf: Li Yunxi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel