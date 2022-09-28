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Çin, Üç Pilot Kentte Kapsayıcı Mali Reform Gerçekleştirecek

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Çin, Üç Pilot Kentte Kapsayıcı Mali Reform Gerçekleştirecek

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, ülkenin üç pilot şehirde kapsayıcı mali reform gerçekleştireceği duyuruldu.

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, ülkenin üç pilot şehirde kapsayıcı mali reform gerçekleştireceği duyuruldu. Çin Merkez Bankası ve yedi ilgili kurumun yayınladığı planlara göre denemeler, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinden Tongchuan ve doğusundaki Zhejiang eyaletinden Lishui kentleri ile güneybatıdaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da gerçekleştirilecek. Planlar, kilit öneme sahip bölgelerde kırsal mali sistemlerin optimize edilmesini ve mali desteğin iyileştirilmesini içeriyor.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Bu üç şehirde kapsayıcı mali reform denemelerinin yürütülmesi, kırsal canlanmayı teşvik etmek için kapsayıcı finansmana yönelik etkili bir yol bulunmasına yardımcı olacak" dendi. Merkez Bankası ve ilgili kurumlar, Shaanxi, Zhejiang ve Sichuan eyalet yönetimlerine planların uygulanmasında ilerleme kaydetmek ile pilot bölgelerdeki tüm reform adımlarının sağlam ve düzenli bir şekilde uygulanmasını sağlamak konularında rehberlik edecek.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası Pilot Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
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