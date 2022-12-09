Çin Üç Büyük Amfibi Uçağı Test Ediyor Güncel Haberler BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in AG600M uçağını geliştiren kuruluştan Cuma günü yapılan açıklamaya göre Çin, AG600 büyük amfibi uçak ailesine mensup tam konfigürasyonlu bir yangın söndürme uçağı modeli olan AG600M uçaklarından üçünü uçuş testi görevine aldı. BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in AG600M uçağını geliştiren kuruluştan Cuma günü yapılan açıklamaya göre Çin, AG600 büyük amfibi uçak ailesine mensup tam konfigürasyonlu bir yangın söndürme uçağı modeli olan AG600M uçaklarından üçünü uçuş testi görevine aldı. Çin'in lider uçak üreticisi Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi'nden (AVIC) yapılan açıklamada, üçüncü AG600M yangın söndürme uçağı prototipinin, Cuma günü ilk uçuş testi görevini Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Zhuhai'de tamamladığı bildirildi. Uçak, 13 dakika süren uçuş sırasında bir dizi planlı uçuş testi gerçekleştirdi. AVIC, uçağın iyi performans gösterdiğini ve tüm sistemlerinin istikrarlı biçimde çalıştığını açıkladı. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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