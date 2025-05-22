Çin Tütün İdaresi Eski Başkanı 16 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Çin Tütün İdaresi Eski Başkanı 16 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
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Çin'in eski Tütün Tekel İdaresi Başkanı Ling Chengxing, rüşvet alma ve yetkisini kötüye kullanma suçlarından 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yürüttüğü görevleri kullanarak 6 milyon ABD doları değerinde rüşvet kabul ettiği tespit edilen Ling, devlete ait varlıklarda büyük kayıplara neden oldu.

CHANGCHUN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Tütün Tekel İdaresi'nin eski Başkanı Ling Chengxing, rüşvet alma ve yetkisini kötüye kullanma suçlarından 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkumiyet kararını, çarşamba günü Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletine bağlı Changchun'daki orta halk mahkemesi verdi.

Ling'in 2006-2023 yıllarında yürüttüğü çeşitli görevleri kullanarak proje sözleşmeleri ve ticari faaliyetler gibi konularda başkalarına menfaat sağladığı ve karşılığında 43,11 milyon yuan (yaklaşık 6 milyon ABD doları) değerinde rüşvet kabul ettiği tespit edildi.

Ling'in 2015 yılından bu yana Parti başkanı ve Devlet Tütün Tekel İdaresi Müdürü ve Çin Ulusal Tütün Şirketi Genel Müdürü olarak görev yaptığı sürede yatırım ve öz sermaye ediniminin sağlanması ve ilgili konuların gözden geçirilmesi sürecinde iltimas, yolsuzluk ve yetkinin kötüye kullanılması eylemlerinde bulunduğu ve devlete ait varlıkların 208 milyon yuanın üzerinde kayba uğramasına neden olduğu da belirlendi.

Ling'e 4 milyon yuan para cezası da verilirken, tüm yasadışı kazançlarının geri alınıp devlet hazinesine teslim edilmesine karar verildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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