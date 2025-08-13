Çin Tütün İdaresi Eski Başkan Yardımcısına 15 Yıl Hapis Cezası

ZHENGZHOU, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Tütün Tekel İdaresi eski Başkan Yardımcısı Xu Ying, rüşvet almaktan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ceza, salı günü Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Anyang kentindeki bir mahkeme tarafından verildi.

Xu, 5 milyon yuan (yaklaşık 700 bin ABD doları) tutarında para cezasına da çarptırıldı. Xu'nun rüşvet yoluyla elde ettiği yasadışı kazançlara el konularak devlet hazinesine devredilecek.

Mahkeme, Xu'nun 2010'dan 2024'e kadar yürüttüğü çeşitli görevleri kullanarak başkalarına idari onay, iş faaliyetleri ve personel alımı gibi konularda yardım ettiği, karşılığında doğrudan veya dolaylı olarak toplam 65 milyon yuan değerinde rüşvet kabul ettiğini belirtti.