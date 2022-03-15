Çin, Türkmenistan devlet başkanlığına seçilen Berdimuhamedov'u tebrik etti - Haberler

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Çin, Türkmenistan devlet başkanlığına seçilen Berdimuhamedov'u tebrik etti

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin, Türkmenistan devlet başkanlığına seçilen Berdimuhamedov'u tebrik etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Türkmenistan'da devlet başkanlığına seçilen Serdar Berdimuhamedov'a tebriklerini iletti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Türkmenistan'da devlet başkanlığına seçilen Serdar Berdimuhamedov'a tebriklerini iletti.

Devlet Başkanı Şi, mesajında, Türkmenistan'ın dost komşusu ve stratejik ortağı Çin'in, ülkenin bağımsızlığını kazanmasından bu yana geçen 30 yılda ulusal canlanma ve ulus inşası alanında kaydettiği hızlı ilerlemeyi takdir ettiğini belirtti.

Çin-Türkmenistan ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiklerini vurgulayan Şi, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlangıcının 30. yıldönümünü yeni bir başlangıç olarak görerek, stratejik ortaklıkta yeni bir sayfa açmak için seçilmiş Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile birlikte çalışmayı istediğini ifade etti.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Berdimuhamedov, Türkmenistan, Xi Jinping, Güncel, Haberler

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