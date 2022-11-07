Çin, Türkiye'ye Tünel Açma Makinesi İhraç Etti

TİANJİN, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin yapımı büyük bir tünel açma makinesi Aralık ayında Türkiye'ye gönderilmek üzere Çin'in kuzeyinde bulunan Tianjin Belediyesi'ndeki üretim hattından geçtiğimiz günlerde çıktı.

Çin Demiryolu Mühendisliği Ekipmanı Grup Limited Şirketi (Tianjin) tarafından bağımsız olarak geliştirilen ve üretilen 11,16 metre çapındaki tünel açma makinesi, Çin'den Türkiye'ye ihraç edilen en büyük çaplı tünel açma makinesi olacak.

Makine, Türkiye'de çiftçilere ve hanelere su sağlamak ve halkın yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla yapılan bir drenaj tüneli projesinde kullanılacak. Tünel karmaşık jeolojik koşullarda yüksek konsantrasyonda gaz içeren bir katmanda yer aldığından kazı çalışmaları sırasında güvenliği sağlamak için makinenin yangına ve patlamaya dayanıklılığı ve stabilitesi güçlendirildi.

Çinli şirket tarafından yapılan tünel açma makineleri, büyük projeler için 30'dan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor. Şirketin başkanı Zhao Hua, bu ülkeler arasında Fransa ve Lübnan'ın da bulunduğunu belirterek, Çin yapımı tünel açma makinelerinin dünya çapında aktif olarak tünel inşaat projelerine hizmet ettiğini belirtti.