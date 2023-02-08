Çin, Türkiye'ye Desteğini Hızlandırdı

NANJİNG, 8 Şubat (Xinhua) -- 50 kişiden oluşan Çinli bir sivil kurtarma ekibi, yıkıcı depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere Çarşamba günü Türkiye'ye ulaştı.

NANJİNG, 8 Şubat (Xinhua) -- 50 kişiden oluşan Çinli bir sivil kurtarma ekibi, yıkıcı depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere Çarşamba günü Türkiye'ye ulaştı. Desteğe gelecek Çinli diğer takviye ekipler de hazırlıklarını sürdürüyor.

Kar amacı gütmeyen profesyonel bir arama ve kurtarma kuruluşu olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi'nin (BSR) ilk grubu, yardım çalışmalarını desteklemek için kurtarma köpekleri, kurtarma ekipmanı ve diğer gerekli kaynakları da beraberinde getirdi. Ekip üyelerinden birçoğunun uluslararası kurtarma deneyimi bulunuyor.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinden gelen ve 2008'deki Wenchuan deprem yardım çalışmalarına da katılmış olan BSR üyesi Zhang Yupu, "Normal çalışma süremiz 12 ila 15 gün ancak asıl süre duruma göre belirlenecek. Hayatta kalanları aramak ve kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Çinli bir sivil toplum kuruluşu olan Amity Foundation (Dostluk Vakfı) da yaklaşık 60 kişilik bir ekibi Türkiye'ye gönderdi.

Jiangsu merkezli kuruluşa göre ekip kurtarma çalışmaları yürütecek, depremzedelere giysi ve yiyecek dağıtacak ve hijyen koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olacak.

Çinli şirketlerin yurtdışı şubeleri de depremzedelere yardım eli uzatıyor. Çinli makine devi Xuzhou İnşaat Makineleri Grubu, Türkiye'deki yerel şubesinin çalışanlarını yardım çalışmalarına katılmaları için seferber etti.

Şirket, depremzedeleri kurtarmak için ekskavatörler ve yükleyiciler de dahil olmak üzere onlarca ekipmanın konuşlandırıldığını ve battaniye ile hijyen ürünleri gibi yardım malzemelerinin ilk kısmının depremden zarar gören bölgelere gönderildiğini duyurdu.

Yetkililerin ve kurtarma görevlilerinin verdiği bilgilere göre Pazartesi günü meydana gelen depremlerde Türkiye'de 8.574 kişi hayatını kaybetti, 49.000'den fazla kişi yaralandı.