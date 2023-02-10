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Çin, Türkiye ve Suriye'ye Yardım Malzemesi Sevkiyatını Hızlandırdı

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Çin, Türkiye ve Suriye'ye Yardım Malzemesi Sevkiyatını Hızlandırdı

BEİJİNG, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin, afet bölgelerine en kısa sürede yardımın ulaştırılması amacıyla Türkiye ve Suriye'ye gönderilecek afet yardım malzemelerinin hazırlanma sürecini ve sevkiyatını hızlandırıyor.

Çin, Türkiye ve Suriye'ye Yardım Malzemesi Sevkiyatını HızlandırdıÇin'in Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'nda, Çinli kurtarma ekibi, Türkiye'ye gidecek tıbbi malzemeleri kontrol ediyor, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

BEİJİNG, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin, afet bölgelerine en kısa sürede yardımın ulaştırılması amacıyla Türkiye ve Suriye'ye gönderilecek afet yardım malzemelerinin hazırlanma sürecini ve sevkiyatını hızlandırıyor.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting Perşembe günü basın toplantısında Çin'in ayrıca Suriye'ye gıda yardımı projesini de hızlandırdığını, 220 ton buğdayın ülkeye doğru yola çıktığını ve geri kalan 3.000 ton pirinç ve buğdayın yakında sevk edileceğini söyledi.

Bakanlık, Çin'in, yerel ticaret odaları ve işletmelerini, sosyal sorumluluklarını aktif şekilde yerine getirmeye, afet bölgelerine yardım malzemesi ve ekipman bağışı yapmaya, deprem yardım çalışmalarına katılmaya teşvik ettiğini belirtti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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