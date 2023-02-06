Çin: Türkiye ve Suriye'ye Acil İnsani Yardım Göndermeye Hazırız Güncel Haberler BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Sözcüsü Xu Wei, Çin'in Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurlarının ihtiyaçları doğrultusunda acil insani yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti. BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Sözcüsü Xu Wei, Çin'in Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurlarının ihtiyaçları doğrultusunda acil insani yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Çin'in Türkiye ve Suriye'de depremin yol açtığı can ve mal kayıplarından duyduğu üzüntü ve endişeyi ifade eden Xu, iki ülkedeki ilgili hükümet yetkilileriyle iletişim halinde olduklarını söyledi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Suriye Güncel Haberler

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